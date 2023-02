Steuern und Gebühren in Neuss Stadt plant den 16-Millionen-Coup

Er habe die Arbeitsgruppe geleitet, betont Bürgermeister Reiner Breuer, der sich damit als „Blitzableiter“ anbietet. Denn die Konsolidierung verlangt den Neussern Opfer ab. Die Grundsteuer steigt um 100 Punkte, was dem Kämmerer sieben Millionen Euro zusätzlich in die Kasse spült. Die Kita-Beitragspflicht kehrt ab dem 1. August dieses Jahres für zumindest einen Jahrgang im Ü-3-Bereich zurück – auch wenn diese nur für Kinder aus wohlhabenderen Familien veranlagt wird. Das bringt eine Entlastung um 700.000 Euro jährlich – bei 80 Millionen Euro, die die Stadt für die Kindertagesbetreuung jährlich zahlt. Auch die Beiträge für die Offene Ganztagsbetreuung in den Schulen steigen nur für diejenigen Haushalte um sechs Prozent, die über ein Jahreseinkommen von 85.000 Euro und mehr verfügen. Diese Staffelung sei sozial verträglich, urteilt Breuer.