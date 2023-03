Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings (CDU) aus Neuss Die Neusser Innenstadt braucht urbanes Leben

Geerlings Allein die Kommunen in NRW erhalten von Land rund 1,9 Milliarden Euro – mehr als das Dreifache von dem, was Nordrhein-Westfalen nach aktuellem Stand vom Bund erhält. Insgesamt wird das Land 3,7 Milliarden Euro für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ausgeben. Wir setzen also richtig was drauf. Unsere Stadt leistet bei der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine viel, aber sie steht dabei vor großen finanziellen und logistischen Herausforderungen. In dieser Situation tut das Land alles dafür, Neuss bei diesem Kraftakt zu unterstützen. Mit knapp 3,3 Millionen Euro hilft das Land ganz konkret noch mal zusätzlich da, wo es akut ist: bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.