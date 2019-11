Personal-Kampagne in Neuss : Stadt bezahlt MaximNoise als Werbefigur

Neuss In den kommenden zehn Jahren muss die Stadt 475 Mitarbeiter ersetzen, die in die Rente gehen. Zur Gewinnung von Nachwuchs soll ein Video des Neusser Musikers dienen, der ein anderes Motiv für diesen Dreh nennt.

Hintergrund der Werbebotschaft ist das Problem, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Diese Notwendigkeit setzt auch in anderen Unternehmen Kreativität frei. Zuletzt stellte die St.-Augustinus-Gruppe, größter sozialer Arbeitgeber in Neuss, Werbespots vor, mit denen sie sogar in Kinos für den Pflegeberuf trommelt. Neuss selbst setzt auf Musik und Heimatliebe, plant aber auch mit dem Rhein-Kreis ein gemeinsames Rekrutierungs-Projekt.

Wie groß der Bedarf ist, hat die Verwaltung für die Arbeitsgemeinschaft Personal zusammengefasst, die am Donnerstag tagt. Demnach werden in den zehn Jahren bis 2030 aus Altergründen 475 Mitarbeiter die Stadtverwaltung verlassen. Die Hälfte davon tut in der Kernverwaltung Dienst, ein Drittel in technischen Berufen. Der Rest verteile sich auf Feuerwehr, Sozialdienst, Archiv und Museum. Von diesen 475 Pensionären in spe üben 111 eine Führungsfunktion aus, 18 sind Abteilungs-, 18 weitere sogar Amtsleiter. Unter dem Strich tauscht die Stadt – nimmt man noch die drei in die Rente wechselnden Beigeordneten hinzu – in der kommenden Dekade die Hälfte der Führungskräfte aus. „Die Stadt rekrutiert mit vielfältigen Maßnahmen neues Führungspersonal“, heißt es in den Beratungsunterlagen zur AG Personal.