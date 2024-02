Kirmes in Neuss soll nachhaltiger werden Mülltrennung auf dem Kirmesplatz kommt

Nicht nur Buden und Fahrgeschäfte der Schausteller werden das Bild der Kirmesplätze in Zukunft prägen, sondern zunehmend auch so genannte Wertstoffinseln mit dazu gehörigen Presscontainern. Das kündigte Thomas Mathen vom Ordnungsamt am Mittwochabend der Vollversammlung aller Schützenpräsidenten an, die auf Einladung des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) im Haus der Bürgergesellschaft die kommende Schützenfestsaison in den Blick nahmen. Denn die Kirmes soll nachhaltig(er) werden. „Es wird ein anderes Bild entstehen“, sagte Mathen, aber das sei unvermeidlich. „Nachhaltigkeit wird immer wichtiger.“