Rechte Hetze in Weckhoven : Staatsschutz nimmt Neusser fest

Weckhoven Der Staatschutz der Düsseldorfer Polizei hat einen 34 Jahre alten Neusser festgenommen. Die Einzelheiten im Detail.

Wegen rechter Hetze im Netz wurde laut Polizeibericht bereits seit geraumer Zeit gegen den Mann ermittelt. Am Dienstag wurde bei dem Verdächtigen nun dessen Wohnung in Weckhoven durchsucht. Der Neusser wurde im Zuge dessen festgenommen. Das teilt die Polizei mit. Parallel zu den bestehenden Verdachtsgründen wegen rechter politischer Straftaten lagen Haftbefehle wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Wohnungseinbruchsdiebstahls und zahlloser Ordnungswidrigkeiten vor. Da der Beschuldigte im Internet angedroht hatte, sich Waffen zu besorgen, waren Spezialkräfte im Einsatz. Die Maßnahmen wurden laut Mitteilung der Polizei ohne Zwischenfälle durchgeführt. Die Ermittlungen des Staatsschutzes gegen den Neusser wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an. Der 34-jährige Mann befindet sich in Haft.