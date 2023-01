Baustelle statt Kirche in Neuss St. Quirin wird für Sanierung geschlossen

Neuss · In der Hauptkirche des katholischen Neuss stehen Restaurierungen an, deren Ausmaß sich langsam abzeichnet. Der Kirchenvorstand will die Arbeiten schnell erledigen und schmiedet für die Zeit ab Mitte 2024 Pläne für die Sakristei.

10.01.2023, 04:50 Uhr

Seit einem Jahr stehen im Kirchenraum von St. Quirin Gerüste. Sie gelten inzwischen als Vorboten eines offenbar größeren Sanierungsvorhabens. Foto: Andreas Woitschützke

Von Christoph Kleinau