Schließung von Krankenhäusern Neusser St.-Augustinus-Gruppe wirbt um Kplus-Mitarbeiter

Die St.-Augustinus-Gruppe mit Sitz in Neuss, die am linken Niederrhein insgesamt 85 Standorte betreibt – in Neuss unter anderem das Johanna-Etienne-Krankenhaus und die Alexius/Josef-Klinik –, hat rund 6000 Mitarbeiter, 3000 Betten und ist wie die Kplus-Gruppe im Katholischen Krankenhausverband. „Wer möchte, kann sich gerne bei uns melden“, erklärt Pressesprecherin Christina Jacke. „Wir stehen über den Verband natürlich im Austausch und möchten wirklich ein Zeichen der Solidarität an unsere Kollegen der Kplus-Gruppe schicken in diesen Zeiten der Unsicherheit.“