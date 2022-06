Neusser Sozialkonzern steckt sich große Ziele : Augustinus-Gruppe wird klimaneutral

Neuss Der Konzern unterstützt mit einem eigenen grünen Plan die Bemühungen der Stadt. Ansatzpunkte sind energieeffiziente Gebäude und Blockheizkraftwerke, doch auch das Team Küche leistet seinen Klimabeitrag.

Krankenhäuser sind rund um die Uhr in Betrieb. Da ist es keine Überraschung, dass der Energieverbrauch hoch ist – pro Klinik in etwa vergleichbar mit den Werten einer Kleinstadt. Trotzdem verfolgt die St.-Augustinus-Gruppe, zu der auch das Johanna-Etienne-Krankenhaus auf der Furth gehört, das ambitionierte Ziel Klimaneutralität. Auch wenn die Erreichung Millioneninvestitionen voraussetzt.

Die Gruppe Die St.-Augustinus-Gruppe beschäftigt an mehreren Standorten in der Region rund 6000 Menschen in der Sorge um Kranke, Alte und Behinderte. Sitz der Zentralverwaltung ist Neuss.

Rund 180 Millionen Euro hat die Augustinusgruppe in den vergangenen zehn Jahren in energieeffiziente Gebäude investiert. Dadurch habe der Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent gesenkt werden können. Im Etienne-Krankenhaus, das saniert und um einen Neubau erweitert wurde, liegt er heute um 25 Prozent unter dem Wert von 2011 – trotz eines neuen Bettenhauses und neuer Operationssäle.

Einen ähnlich großen Effekt erzielt die Gruppe durch Inbetriebnahme von acht Blockheizkraftwerken. Weil die nicht nur Wärme, sondern auch elektrische Energie erzeugen, konnte, so Felix Schwartz, der externe Stromverbrauch am „Etienne“ etwa um 32 Prozent gesenkt werden. Einsparvolumen: 200.000 Euro im Jahr. Auch in der Logistik steckt ein Einsparpotenzial. „Transporte sind so teuer wie nie“, weiß Kerstin Groß, die als Teamleiterin im Einkauf die Kosten überblickt. Bestellungen zu sammeln und Lieferungen zu bündeln sei da – wo vertretbar – die richtige Strategie.