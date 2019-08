St.-Augustinus-Gruppe Neuss : Einsatz für europaweites Hilfsprojekt

Neuss Für die Bundesrepublik wird ein international angelegtes Hilfsprojekt für Flüchtlingsfamilien von der St.-Augustinus-Gruppe in Neuss koordiniert.

Mangelnde Deutschkenntnisse, fehlendes Wissen um die Abläufe im deutschen Gesundheitssystem oder Probleme im kulturellen Umgang miteinander: Geflüchtete stehen in Deutschland vor vielen Hürden. Gerade wenn Kinder erkranken und in die Klinik müssen, wird es oft schwierig für alle Beteiligten. Das internationale Projekt „IENE-8“, das für die Bundesrepublik aus Neuss verantwortet wird, setzt mit Blick auf Flüchtlingsfamilien an ganz verschiedenen Punkten an. Es will dem wachsenden Bedarf an psychologischer Unterstützung von geflüchteten Vätern und Müttern Rechnung tragen.