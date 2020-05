St.-Augustinus-Gruppe informiert über Nomophobie : Wenn das Handy zur Droge wird

Vor allem in der aktuellen Corona-Krise nimmt das Smartphone eine noch wichtigere Rolle ein. Foto: dpa/Markus Scholz

Neuss Die Angst, nicht erreichbar zu sein, ist vor allem bei Mädchen und jüngeren Frauen weit verbreitet. Experten sprechen von Nomophobie. Die St.-Augustinus-Gruppe macht auf dieses Phänomen aufmerksam.

Beim Thema Phobien kommt den meisten wohl zunächst die weit verbreitete Angst vor Spinnen in den Sinn (Arachnophobie), vielleicht auch noch die Furcht vor Clowns, die als Coulrophobie bezeichnet wird. Doch es gibt auch weit verbreitete Angststörungen, über deren Existenz nur wenige wissen: eine davon ist die sogenannte Nomophobie. Das Wort setzt sich zusammen aus „No Mobil Phone Phobia“ und beschreibt die Angst, ohne Smartphone zu sein. Bei dieser Erkrankung nimmt die Angst massiv zu, ohne das Handy vom Informationsaustausch oder den Kontakt zu Familien und Freunden abgeschnitten zu sein, zum Beispiel, weil die Akkuleistung des Mobiltelefons nachlässt oder das Guthaben aufgebraucht ist. Dabei zeigen Betroffene typische Angstsymptome wie Zittern, Schweißausbrüche, Beklemmungen bis hin zu Angstzuständen und Depressionen – also vergleichbar mit einem „klassischen“ Drogenentzug.

Wie Claudia Neumann, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz des Alexius/Josef-Krankenhauses in Neuss, mitteilt, sind von dieser Problematik vor allem 18- bis 25-Jährige betroffen – und meistens Frauen. „Wir stellen bei den Befragungen unserer Patienten fest, dass die tägliche Dauer der Handynutzung zunimmt“, sagt die Expertin. Zudem würden die Betroffenen, die unter der Angst leiden, nicht erreichbar zu sein, immer jünger.

Claudia Neumanns Befürchtung: Durch die aktuelle Coronakrise könne sich die „Nomophobie“ noch weiter verbreiten. Schließlich nehme das Smartphone in Zeiten von Kontaktsperren und sozialer Distanz eine noch wichtigere Rolle ein, um mit Freunden, Familienmitgliedern und Co. in Kontakt zu bleiben.