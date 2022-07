Veranstaltung in Neuss : St. Andreas Norf feiert Jubiläen mit Gemeindefest

Unter dem Motto „Vom Mittelalter bis heute – Kirche in Norf“ ist ein breites Marktangebot rund um die St.-Andreas-Kirche geplant. Foto: Simon Janßen

Norf Die St.-Andreas-Gemeinde in Norf bereitet sich auf eine große Jubiläumsfeier am Sonntag, 14. August, vor – dabei gibt es gleich mehrere Anlässe zu feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Genau 250 Jahre sind vergangen, seitdem die Marienkapelle des Damenstiftes Beata Maria Virginis 1772 vom Knechtstedener Abt Heinrich Kreuter geweiht wurde. Das Rokoko-Kleinod wurde stark vom Künstler Grupello beeinflusst , der in Düsseldorf für Kurfürst Jan Wellem arbeitete. Die Gemeinde St. Andreas besteht aber schon wesentlich länger. Eine erste Erwähnung stammt möglicherweise aus dem Jahr 817, also vor 1200 Jahren. Ganz sicher belegt ist die Kirche St. Andreas seit 1223, also seit 800 Jahren.

Vor 200 Jahren, am 22. Oktober 1821, wurde die Stiftskapelle von der Gemeinde als Pfarrkirche in Besitz genommen, weil die alte Kirche baufällig war. Den Weg von der alten zur neuen Kirche wird die Gemeinde am 14. August in Erinnerung an das Jubiläum während des Gottesdienstes noch einmal in einer feierlichen Prozession gehen. Drei Jubiläen fast gleichzeitig, ergänzt durch Turmerweiterung und Kirchenanbauten werden in diesem Jahr während des ökumenischen Gemeindefestes mit Gottesdiensten in der St.-Andreas-Kirche und der Friedenskirche gefeiert.

Die Besitzer der Müggenburg in Norf haben durch Stiftungen das religiöse Leben in Norf maßgeblich geprägt, und das nicht nur vor 250 Jahren, sondern auch nach dem Krieg, als sich in Norf evangelische Christen ansiedelten. Sie feierten ihren Gottesdienst zunächst im Saal der Müggenburg, später in der Sakristei der katholischen Kirche, bis wiederum die Familie von Waldthausen, die heutigen Besitzer der Müggenburg, das Grundstück für die evangelische Friedenskirche stiftete. Das war vor 61 Jahren, sodass auch die evangelische Gemeinde ein langjähriges Bestehen feiern kann.

Unter dem Motto „Vom Mittelalter bis heute – Kirche in Norf“ ist an diesem Tag gemeinsam ein breites Marktangebot rund um die St.-Andreas-Kirche geplant, das viele interessante, kostenlose Mitmachangebote für kleine und große Besucher (zum Teil sogar im historischen Ambiente) und ein breites Angebot an Speisen und Getränken zu günstigen Preisen bietet.

In der Kirche und auf dem Dorfplatz wird getanzt, es gibt Kirchenführungen, Turmbesteigungen, eine Dia-Show mit alten und neuen Bildern des Gebäudes, einen neuen Kirchenführer und historische Informationen auch durch den Heimatverein.

(NGZ)