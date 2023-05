Land NRW übernimmt Förderung Finanzierung von 13 Neusser Sprachkitas ist gesichert

Jetzt will die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ab dem 1. Juli in die Förderung des Sprachkita-Programms einsteigen. Die Neusser Sprachkitas können ihre Arbeit also fortsetzen. „Sprache ist ein zentraler Schlüssel für Teilhabe, deshalb setzen wir einen Schwerpunkt bei der Sprachförderung von Kindern,“ betonte der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU). Neben der halben Fachkraftstelle werde den Kitas auch Geld zur Verfügung gestellt, um Material zum Deutschlernen zu kaufen. Die Sprachförderung in den Kitas sei besonders wichtig, da rund 30 Prozent der Kinder in den Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen in Familien aufwachsen, in denen nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird.