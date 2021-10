Entscheidung erst im Rat der Stadt Neuss : Sportpolitik stellt Entscheidung zu ISR-Plänen zurück

Neuss Der Tennisclub Stadtwald und die Internationale Schule verzichten auf vertraglich geregelte Nutzungszeiten für die Tennisanlage. Die Politik sieht offene Fragen bei der Kaufoption.

Die Stadt sollte sich bemühen, die Hoheit über eigenen Grund und Boden zu behalten. Aus diesem Grund ist die neue Ratsmehrheit von SPD, Grünen und UWG/Aktiv skeptisch, wenn es um den Grundstücksverkauf an Dritte geht und nimmt von dieser Skepsis die „International School on the Rhine“ nicht aus. Über deren Wunsch, die Flächen der Bogenschießanlage am Stoffelsweg und der benachbarten Sportanlagen des NTC Stadtwald zum 1. Januar zu übernehmen, wurde in nicht-öffentlicher Sitzung des Sportausschusses daher nicht entschieden. Denn nach zehn Jahren Erbpacht eröffnet ein ausverhandelter Vertragsentwurf der ISR für 2032 eine Kaufoption.