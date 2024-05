Kostenlose Angebote in Neuss „Sport im Park“ geht in die nächste Runde

Vom 1. Juni bis zum 31. August findet in Neuss wieder das kostenlose Sport- und Bewegungsangebot „Sport im Park“ statt. Willkommen sind Menschen aller Altersgruppen mit und ohne Beeinträchtigung – außerdem richtet es sich an Menschen aller Fitnesslevel. An allen sieben Tagen der Woche, auch an Feiertagen und in den Sommerferien, kann aus 16 Angeboten pro Woche gewählt werden. Darunter sind Kurse wie „Fit werden und bleiben“, Stand-up-Paddling, Qi-Gong oder „Functional Training“.