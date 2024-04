Arbeiten sind abgeschlossen Startschuss für den „Neusser Spielbahnhof“

Die Spielkombination in direkter Nachbarschaft zur alten Dampflok greift mit ihren Kletterelementen aus Seilen, Schwebebalken und Netzen sowie dem über vier Meter hohen Kletterturm Motive zum Thema Eisenbahn auf und der Name „Neusser Spielbahnhof“ war damit auch schnell gefunden. Er bildet mit der Lok nun ein neues Ensemble neben dem Platz der Kinderrechte. Ein besonderes Highlight dürfte die in der Kletterkombination integrierte Schwebebahn werden.