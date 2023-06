Spielplatzprogramm der Stadt Gesperrter Spielplatz am Niedertor wird grundsaniert

Neuss · Seit über einem Jahr ist der Kinderspielplatz am Niedertor aus Sicherheitsgründen gesperrt, jetzt gibt es neue Pläne zur Instandsetzung. Außerdem sollen zwei weitere Spielplätze in der Innenstadt saniert werden. Was ist geplant?

02.06.2023, 13:00 Uhr

Die Fläche des Spielplatzes am Niedertor. Die maroden Spielgeräte wurden kürzlich rückgebaut. Foto: Laura Vorberg

Seit über einem Jahr ist der Kinderspielplatz auf dem Platz am Niedertor aus Sicherheitsgründen gesperrt, jetzt sind auch die maroden Spielgeräte verschwunden. Bei Facebook sorgte der völlig leere Platz bereits für Spekulationen. Einige Nutzer befürchteten, dass die Stadt mit der Räumung Fakten geschaffen habe und den Spielplatz entgegen früherer Ankündigungen nun endgültig schließen wolle. „Dies wäre eine Katastrophe für die Kinder der Innenstadt, die sowieso schon viel zu wenig freie Flächen haben“, heißt es in einem Beitrag in der Gruppe „Du bist Neusser, wenn...“.