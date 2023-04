Am Niedertor in Neuss CDU und SPD kämpfen um Spielplatz-Wiedereröffnung

(jasi) Wer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen CDU und SPD ist, kann jetzt einen Haken auf seiner Liste hinzufügen und in Klammern das Thema „Spielplatz am Niedertor“ dahintersetzen. Sowohl Christ- als auch Sozialdemokraten haben jetzt nämlich (zeitversetzt) angekündigt, die Situation dort verbessern zu wollen. „Der Spielplatz musste leider wegen seines sanierungsbedürftigen Gesamtzustandes von der Stadt Neuss gesperrt werden“, erklärt der SPD-Stadtverordnete Daniel Handel. In der vergangenen Zeit hätten mehrere Anwohner mit ihm Kontakt aufgenommen und die unbefriedigende Situation beklagt. Der Stadtverordnete gibt an, im ersten Schritt mehrere Gespräche mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt geführt zu haben. „Aktuell wird im Rathaus geprüft, ob der Spielplatz wegen seines stark sanierungsbedürftigen Zustandes saniert oder komplett neu gebaut werden muss“, erklärt Handel. Die SPD will nun einen Antrag in die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses einbringen, um einen detaillierten Sachstandsbericht und auch einen möglichst konkreten Zeitplan für die Wiedereröffnung des Spielplatzes zu erhalten.