Freizeitangebot in Neuss : Viermal wöchentlich ist Spielen mobil

Freizeitangebot in Neuss

Neuss Bis Oktober ist das Spielmobil des Deutschen Kinderschutzbundes in Neuss unterwegs. Möglichst viele Spiele sollen gespielt werden können. Ein Ortsbesuch.

Es ist heiß. Knapp 35 Grad zeigt das Thermometer an, die Sonne scheint, über dem Stadtgarten hängt nicht eine Wolke. Die Kinder kümmert die Hitze wenig. 14.30 Uhr: Auf dem Spielplatz herrscht Hochbetrieb. Gerade erst haben die Betreuer vom Spielmobil mit dem Aufbau begonnen, einen offiziellen Startschuss brauchen die Kinder jedoch nicht – nur ein paar Pedalautos, Dreiräder, Funkgeräte, schon kann es losgehen.

Verbände Gegründet wurde der Deutsche Kinderschutzbund 1953. Ihm gehören insgesamt 400 Ortsverbände an.

Flüchtlingshilfe Seit 2015 macht das Spielmobil halt bei der Flüchtlingsunterkunft am Nordbad.

Viermal wöchentlich macht das Spielmobil des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Station an wechselnden Orten in Neuss. Viele Besucher nutzen das Freizeitangebot immer wieder. „Es ist kostenlos und ändert sich oft genug, so dass es attraktiv bleibt“, sagt Bloedorn. Zwei Kinder fragen etwas zu den Funkgeräten. Bloedorn erklärt es ihnen, schon sind sie wieder weg. „Die beiden waren zum Beispiel gerade noch nicht hier. Meinen Namen kannten sie, weil sie die letzten Male dabei waren.“ Die wechselnden Aktivitäten denke er sich selbst aus. Ob es ihm schwerfällt, immer etwas Neues zu finden? Bloedorn verneint. „Mir fällt immer etwas ein.“ Besonders ausgefallen müsse es auch nicht sein. „Man kann die wildesten Spielsachen kaufen, die auch alle Spaß machen – aber auf die Bälle stürzen sich die Kinder sofort.“