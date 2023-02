Escape-Room-Spiel in Neuss Spielend durchs Museum

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich das Clemens-Sels-Museum mit digitalen Formaten: Virtual und Augmented Reality hielten bei ihnen Einzug und vor einem Jahr zeigte die Ausstellung „Finde deinen Zugang – Digital zum Original“, wie sich Kunstwerke interaktiv entdecken lassen. Die Idee zu der Gaming-App sei schon 2021 entstanden, „wir wollten mit dem Projekt das beste aus der digitalen und analogen Welt vereinen“, sagt Husmeier-Schirlitz: Und nach einer Förderzusagen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ konnte mit der Umsetzung begonnen werden. Die Digitalagentur „Wegesrand“, wurde hierfür gefunden: Das Team geht in verschiedenen Projekten der Frage nach, wie sich Unterhaltung und Informationen verbinden lassen. Dabei kommen etwa Elemente zum Einsatz, wie man sie aus Escape-Rooms kennt. „Wissen lässt sich gut durch Interaktionen vermitteln und erweitern“, sagt „Wegesrand“-Geschäftsführer Thorsten Unger, der von dem Museumsprojekt von Anfang an begeistert war: „Auf diese Weise kann in den Menschen ein Interesse für Kunst geweckt werden – ihnen wird ein alternativer Zugang dazu angeboten.“ Bei der Entwicklung wurden auch jugendliche Testspieler mit ins Boot geholt, die noch einmal entscheidende Hinweise gaben: So habe „Wegesrand“ dem Museum drei verschiedene Handlungsstränge für das Spiel vorgeschlagen, die Jugendlichen haben schließlich entschieden, dass sie ein Spiel rund um Künstliche Intelligenz am spannendsten finden würden. Und so widmet sich die Gaming-App einem hochaktuellen Thema, das nicht zuletzt durch die Veröffentlichtung von ChatGPT in aller Munde ist. Die Rahmenhandlung des Spiels dreht sich nämlich um den Chatbot M1n3rva, der eigentlich nur ein interaktiver Guide für Museumsbesucher sein sollte. Doch seiner Entwicklerin ist ein Fehler unterlaufen, so dass sich das Programm nun selbstständig macht – und alle von Menschen geschaffenen Werke zerstören möchte. Nun öffnen sich zwei verschiedene Spielverläufe für die Besucher. Entscheiden sie sich für Mensch oder Maschine? In jedem Fall müssen sie verschiedene Prüfungen meistern und dafür zunächst einmal das entsprechende Kunstwerk in der Museumssammlung finden – denn nur so lässt sich die Aufgabe lösen: Das ist gar nicht so leicht, denn von dem gesuchten Bild wird nur ein Detailausschnitt vorgegeben. „Auf diese Weise wird den Spielenden durch das Digitale das Original näher gebracht“, sagt Jenia Sychniskaya, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum.