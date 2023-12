Stadtbibliothek in Neuss Spiele und Kreatives zum Ausleihen

Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit und für die Festtage kann sich der Gang zur Leihbar der Stadtbibliothek lohnen. Zum einen, um sich besondere Spiele für die Familie auszuleihen. Neben dem gängigen Spieleverleih, den es in der Stadtbibliothek gibt, gibt es da noch die „großformatigen Versionen“ in der Leihbar. Zum Beispiel ein Glücksrad: „Man kann zum Beispiel darüber entscheiden, wer als Erstes das Geschenk aufmachen darf“, sagt Claudia Büchel. „Ganz neu ist etwa das Logikbrettspiel“, erzählt Birgit Wilhelmi vom Stadtbibliotheksteam. Es ist für Kinder ab drei Jahren und ist wie ein „analoger Computer aufgebaut.“ Es geht darum verschiedene Platten so zu legen, dass ein Lkw besonders gut darauf fahren kann. „Man kann es im Team als Familie spielen“, sagt Wilhelmi. Dann wäre da noch das Balance-Board für kleine Schwerkraftexperten. Es geht darum, auf einem Tisch kleine Klötze zu stapeln, ohne, dass diese umfallen. Auch ein Fußballbrett schult die Balance: Anders als beim herkömmlichen Kicker wird der Ball dort nämlich über balancieren in das gegnerische Tor gebracht. „Ansonsten haben wir noch eine kleinere Version von den ganz großen Schwungtüchern, wie man sie aus der Kita oder Grundschule kennt“, sagt Wilhelmi. „Es eignet sich gut für eine Familie, man kann etwa einen Ball reinwerfen und verschiedene Spiele spielen – das geht auch draußen als Alternative zum Weihnachtsspaziergang.“ Gleich neben der Leihbar sind außerdem verschiedene Themenkoffer zu finden: Da wäre zum Beispiel ein Koffer, der sich rund um James Bond dreht. Er enthält passende Medien wie Bücher oder Filme. „Auch das ist eine nette Idee für den Adventsabend“, sagt Büchel.