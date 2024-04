Aufführung in Neuss Theaterclubs des Rheinischen Landestheaters in Aktion

(ubg) Im Rheinischen Landestheater gibt es einige Spielclubs, in denen sich Theaterbegeisterte verschiedener Altersklasse zusammenfinden, um selbst ein Stück unter fachkundiger Anleitung auf die Bühne zu bringen. Dabei lernen sie vielfältige Methoden und Techniken kennen. So ist es beispielsweise bei den „Theaterkindern“, die seit September „Emil und die Detektive“ nach dem Roman von Erich Kästner einstudiert haben und es am Samstag, 4. Mai, 18 Uhr, auf die Bühne bringen werden. Eine zweite Vorstellung gibt es am 5. Mai, 18 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro.