Zwischen Düsseldorf und Neuss : Sperrungen zwischen Straßenbahn-Haltestellen

Neuss Wegen Erneuerung der Fahrleitungsanlage kommt es zu Sperrungen zwischen den Haltestellen „Südfriedhof“ in Düsseldorf und „Neuss, Theodor-Heuss-Platz“. Was das für die Fahrgäste bedeutet.

Für die Straßenbahnlinie 709 bedeutet das: Die Bahnen enden, aus der Düsseldorfer Innenstadt kommend, bereits an der Haltestelle „Südfriedhof“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Südfriedhof“ und „Neuss, Stadthalle/Museum“ sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten laut Rheinbahn in der Regel an den bestehenden Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestelle „Langemarckstraße“ wird an die Haltestelle „Langemarckstraße“ der Buslinie 874 auf dem Hammfelddamm verlegt. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Neuss, Stadthalle/Museum“ und „Neuss, Theodor-Heuss-Platz“ muss demnach entfallen. Die Fahrgäste können bis in die Neusser Innenstadt die Busse der Stadtwerke Neuss und des Busverkehrs Rheinland (BVR) nutzen.