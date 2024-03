Baustelle in Neuss Sperrung am Artur-Platz-Weg

Nachdem der Stollenbau unterhalb der Kreuzung abgeschlossen ist – so teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit –, wandert die Baustelle ab kommendem Montag, 25. März, weiter in den Artur-Platz-Weg hinein. Dazu wird der Artur-Platz-Weg zwischen Berghäuschensweg und Artur-Platz-Weg 1 (Sparkasse) gesperrt. Wie bisher bleiben die Verbindungen vom Berghäuschensweg und den zugehörigen Ortsfahrbahnen zum Artur-Platz-Weg gesperrt, auf den Ortsfahrbahnen gelten weiterhin Halteverbote, da dort die Einbahnstraßenregelungen aufgehoben sind. Da eine sichere Zufahrt aufgrund der Bauarbeiten nicht gewährleistet werden kann, ist der Parkplatz am Ladenzentrum mit Beginn der Baumaßnahme nicht erreichbar. Der Wochenmarkt kann jedoch wie gewohnt stattfinden.