Nach Überflutung durch Rohrbruch K30 in Neuss wohl ab Mittwoch wieder frei

Bei den aufwendigen Arbeiten an der K30 in Neuss zeichnet sich ein Ende ab. Wie der Rhein-Kreis Neuss am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, wird die Komplett-Sperrung zwischen dem Kreisverkehr an der Hofstraße (Nähe Bauhaus) bis zur Kreuzung Elvekumer Feldstraße/Am Linckhof voraussichtlich am Mittwoch-Nachmittag aufgehoben.