Am 6. April Sperrung auf der A46 in Neuss angekündigt

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen auf der A46 einstellen: Am kommenden Samstag, 6. April, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 8 Uhr ist auf der A46 im Autobahnkreuz Neuss-West nämlich der Abzweig auf die A57 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Die Autobahn GmbH Rheinland nimmt Arbeiten an den Hochspannungsleitungen vor.