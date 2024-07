Vollsperrung auf der A57 Geduldsspiel für Autofahrer in Neuss

Autofahrer in und rund um Neuss müssen seit Montagmorgen viel Geduld aufbringen. Hintergrund sind die begonnenen Baumaßnahmen der Autobahn GmbH Rheinland, die auf der A57 eine Deckensanierung vornimmt. Noch bis Donnerstag, 25. Juli, um 5 Uhr ist die A57 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Büttgen und Neuss-Norf vollgesperrt. Auf den Umleitungsstrecken kam es am Montag bereits zu vereinzelten Staus. Der Verkehr wird umgeleitet über die A44 in Fahrtrichtung Velbert, dann über die A3 in Richtung Köln und die A46 in Fahrtrichtung Neuss sowie über das untergeordnete Netz, also auch abseits der Autobahnen.