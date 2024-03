Sperrung am Theodor-Heuss-Platz Gleisarbeiten am Neusser Hauptbahnhof

Für die zwei Bauabschnitte wird der Theodor-Heuss-Platz in Fahrtrichtung Hafen/Düsseldorf vollständig gesperrt. Die Umleitungen aus Richtung Gielenstraße wird über die Stephanstraße, Busch- und Wolberostraße sowie über die Further-, Römer-, Fesserstraße eingerichtet. Aus Richtung Düsseldorfer Straße kann der Verkehr ungehindert den Theodor-Heuss-Platz passieren. Zudem muss ein Teilbereich der Krefelder Straße in Fahrtrichtung Bahnhof für den Zeitraum der Bauarbeiten vollgesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. In der Folge müssen auch die Stadtwerke-Buslinien an den beiden genannten Wochenenden Umleitungen fahren. Mit verkehrsbedingten Verspätungen auf allen Linien muss gerechnet werden. Die Haltestellen „Schwannstraße“ und „Hauptbahnhof, Steige 2,3 und 4“ entfallen komplett. Die Umleitungen gelten vom Betriebsbeginn am Freitag, 15. März, bis zum Betriebsende in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. März sowie in der zweiten Bauphase vom 22. Bis zum 25. März.