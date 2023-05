Schock in Neuss-Weckhoven Spenden für krebskranke Kinder gestohlen

Dreister Griff in die Kasse beim „Herzenssache Cup“: Am vergangenen Sonntag veranstaltete die B-Jugend des BV Weckhoven 1927 ein Fußballturnier, dessen Erlös aus Startgeldern und dem Verkauf von Speisen und Getränken der Kinderkrebsstation der Uniklinik Düsseldorf zugute kommen sollte. Doch als Jugendleiter Pano Kontos am Ende des Tages einen Kassensturz machte, wurde klar, dass eine unbekannte Person einen Teil der Turnier-Einnahmen entwendet haben musste.