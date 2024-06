Recycling-Kapazität für Aluminium in Neuss wird ausgebaut Speira investiert 40 Millionen Euro ins Rheinwerk

Kostenpflichtiger Inhalt Der Katzenjammer über das Aus für die Produktion von Roh-Aluminium und den Abbau von Arbeitsplätzen im Rheinwerk ist nicht von langer Dauer: Am Freitag kündigte der Speira-Konzern an, 40 Millionen Euro in das Werk zu investieren, wo im kommenden Jahr mit dem Bau eines neuen und damit bereits vierten Ofens für das Aluminium-Recycling begonnen wird. Zudem wird die dritte von vier Gussanlagen umgebaut und für Recycling-Legierungen optimiert.