Kirmesgesellschaft in Speck-Wehl feiert : Gesellschaft feiert „die Odenthals“

Speck-Wehl Am Montag soll in Speck-Wehl der ausgefallene Umzug nachgeholt werden.

Das Doppeldorf hat sich mit Fahnenschmuck und Lichterketten herausgeputzt, das Standbild von Tambourmajor Sascha Telmes war frisch geputzt. Die zum Jubiläum des Tambourcorps 1998 aufgestellte Figur entspricht nicht mehr so ganz dem heutigen Vorbild. „Die hatten damals einen gutausehenden schlanken Musiker nehmen wollen. Und das war ich ja auch mal“, so Telmes.

„Warum trittst du eigentlich nicht an?“, hatte Barbara Odenthal im vergangenen Jahr ihren Mark gefragt. Und der nahm sie beim Wort, trat beim Hahnenköppen an, siegte und durfte sich fortan erstmal Kronprinz nennen. Das ist Geschichte – am Samstag wurde Mark Odenthal im Rahmen des Gottesdienstes im Festzelt zum König der Kirmesgesellschaft Speck-Wehl gekrönt. Seine Barbara wird ab Dienstag den beim Krönungsball überreichten Königinnen-Schmuck tragen. Dann zeichnet Präsident Alexander Schmoll auch Bohnenkönigin Lea Schellhas aus, die im vergangenen Jahr in ihrem Berliner Ballen die entsprechende Kaffeebohne fand.

Traditionell waren zum großen Frühkonzert am Sonntag zahlreiche Offizielle und Könige sowie Vorstände von Schützenvereinen und Bruderschaften eingeladen. Zur guten Stimmung trugen das Tambourcorps Speck-Wehl und die Bundesschützenkapelle Neuss bei. Ein Vormittag, der besonders den Jubilaren der Kimesgesellschaft in Erinnerung bleiben wird – Helmut Clemens und Hans Josef Schmuck dürfen ihre 60-jährige Mitgliedschaft feiern; Werner Broichhausen sein 50-Jähriges und Diethard Klink sowie Heinz Rekowski und Norbert Zilles sind 25 Jahre dabei.

Wenn das Wetter mitspielt, wird der am Samstag ausgefallene Umzug am Montag durch beide Ortschaften stattfinden. Ein lockeres Programm folgt dann im Festzelt, zu dem die Gilbach-Boys und Montagsgirls gehören, sowie die Gilbach-Taufe von Neubürgern oder verdienten Unterstützern am Kapellchen. Im vergangen Jahr nahmen sich Christoph Hilgers und Wolfgang Roesberg den in den Ruhestand wechselnden Polizisten Dirk Neukirchen sowie Martin Müller vor. Eine so genannte „Reinwaschung“ mit dem Inhalt des Jauchepottes voller Gilbachwasser durfte Matthias Hilgers genießen.