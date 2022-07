Brauchtum in Neuss : Speck-Wehl feiert Kirmes-Rückkehr

Fest-Stimmung beim Umzug durch Speck-Wehl: Die Corona-Pause ist endlich vorbei. Foto: Susanne Dobler

Speck-Wehl Bei den Feierlichkeiten nach der corona-bedingten Kirmes-Pause stand auch ein besonderer Geburtstag im Fokus. Zudem gab es Jubilar-Ehrungen – und eine „Taufe“ für den König.

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

„Angisch wie angere…evver jot…He bin ich Fründ“, steht auf der Rückseite des Speck-Wehler „Kermesblättsche 2022“. Fest steht, dass es nur wenige Feste in der Region gibt, bei denen es so familiär zugeht. Kein Wunder, dass in Speck-Wehl die Freude groß war, dass endlich wieder gefeiert werden durfte.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Benary hob lobend hervor, was die Kirmesgesellschaft mit ihren gut 150 Mitgliedern so wertvoll macht: „Hier werden Gemeinschaft und Solidarität gelebt, und das mit sehr viel Herzblut.“ Gefeiert wurde nicht nur mit Jung und Alt, sondern auch mit einem Mitglied, das für gelebte Geschichte steht: Richard Wosnitzka wurde geehrt. Dass er der Kirmesgesellschaft seit 84 Jahren angehört, ist weniger spektakulär als die Tatsache, dass er am Freitag 104 Jahre alt wurde – und wie selbstverständlich beim musikalischen Frühschoppen im Zelt war.

Präsident Alexander Schmoll ehrte außerdem Adi Krosch, der bereits 2020 seine 60-Jahr-Mitgliedschaft hätte feiern können sowie Josef Bremer, Peter Dohms und Hubert Bijok, die im vergangenen Jahr 60-Jähriges hatten. Herbert Schiffer und Martin Kluth gehörten in 2021 der Kirmesgesellschaft 50 Jahre an, Axel Klein und Andreas Reinz waren 25 Jahre dabei. In diesem Jahr gab es nur einen Jubilar: Ingo Zimmermann ist 25 Jahre Mitglied der Kirmesgemeinschaft Speck-Wehl. Der aktuelle König heißt Karsten I. Wrobel und muss auf eine Jubilarehrung noch etwas warten. „Er stammt aus Holzheim und lebt seit 20 Jahren in Speck“, erklärte Präsident Alexander Schmoll. Eigentlich gehöre er erst seit diesem Wochenende so richtig dazu, nach der Taufe mit Gilbachwasser am Kapellchen.