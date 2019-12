Haushalt in Neuss : SPD wird dem Etat 2020 zustimmen

Haushalt in Neuss

Neuss Die Neusser SPD hat sich am Samstag zu ihren Etatberatungen getroffen. Dabei wurde der einstimmige Beschluss gefasst, dass die Sozialdemokraten dem städtischen Haushalt für 2020 zustimmen werden.

Fraktionsvorsitzender Arno Jansen betont dies mit drei zentralen Punkten: „Erstens: Die Stadt kann den Haushalt aus eigener Kraft ausgleichen, ist voll handlungsfähig und hat stabile Rücklagen für die kommenden Jahre.“ Zweitens führt er die beschlossene Abschaffung der Kitagebühren an, die Familien in Neuss finanziell erheblich entlasten soll. Die Beitragsbefreiung für Eltern aller Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr soll mit Beginn des neuen Kitajahres, das am 1. August 2020 startet, kommen. Und drittens erklärt Jansen: „Für die wichtigen Zukunftsthemen werden die Mobilität und Klimawandel die Weichen gestellt.“