Stadtplanung in Neuss-Grimlinghausen : SPD will Umgestaltung des Hüsenplatzes aussetzen

SPD will Umgestaltung des Hüsenplatzes aussetzen

Stadtplanung in Neuss-Grimlinghausen

Neuss Einen entsprechenden Antrag für die Stadtratsitzung haben die Sozialdemokraten jetzt eingereicht. Der Grund: Bürger und Vereine seien nicht ausreichend einbezogen worden.

SPD und CDU streiten über das Vorgehen bei der Hüsenplatz-Gestaltung. Die Sozialdemokraten haben jetzt für die nächste Sitzung des Stadtrates – das Gremium tagt am 21. August ab 16 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses – beantragt, die bereits beschlossene Umgestaltung des Hüsenplatzes auszusetzen. SPD-Stadtratskandidatin Gina Jacobs begründet diesen Schritt mit der Kritik von Bürgern in Grimlinghausen an den Plänen. Und das verbindet ihre Partei mit einem Seitenhieb auf die CDU. Schließlich habe diese zusammen mit den Grünen dafür gestimmt, den Hüsenplatz kurzfristig zu modernisieren und eine Ausbauplanung zu erstellen. Gina Jacobs bezeichnet diese Pläne als gescheitert. „Wir setzen uns dafür ein, dass der Hüsenplatz wie ursprünglich angedacht im Rahmen des Ortsmittelpunkteprogrammes modernisiert wird“, erklärt sie. Dabei sollen Bürger und Vereine einbezogen werden.