Antrag im Sozialausschuss Neuss : SPD will Geringverdiener mit „Stromspar-Check“ entlasten

Neuss In vielen Haushalten mit geringem Einkommen gehören ein alter Kühlschrank oder eine Gefriertruhe häufig zu den größten „Stromfressern“. Denn insbesondere einkommensschwache Haushalte sind von hohen Energiekosten besonders stark betroffen.

Um hier Verbesserungen erreichen zu können, möchte die SPD in Neuss das bundesweit bereits in über 150 Städten und Gemeinden umgesetzte Projekt „Stromspar-Check Kommunal“ auch in Neuss einführen. Aus diesem Grund hat die SPD-Ratsfraktion einen entsprechenden Antrag in die kommende Sitzung des Sozialausschusses eingebracht.