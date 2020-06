Ruhender Verkehr in Neuss : SPD will Ausweitung des Bewohnerparkens

Neuss Die SPD fordert, dass das aktuelle Parkraum-Bewirtschaftungskonzept der Stadt überarbeitet wird. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in die kommende Sitzung des Planungsausschusses eingebracht.

„Wir möchten auch prüfen lassen, ob um das bestehende Bewohnerparkgebiet in der Innenstadt eine zusätzliche zweite Bewohnerparkzone für die angrenzenden Stadtviertel geschaffen werden kann“, erklärt Daniel Handel, der den Wahlkreis Hermannsplatz betreut. Darüber hinaus möchte die SPD prüfen lassen, ob perspektivisch Quartiersgaragen in belasteten Stadtvierteln geschaffen werden könnten.

Denn in vielen Stadtvierteln rund um die Innenstadt gebe es Bereiche, die über kaum private Parkmöglichkeiten verfügen und in denen es einen hohen Parkdruck durch Besucher, Berufspendler, oder Kunden von anliegenden Geschäften gebe. „Und genau für diese Bereiche möchten wir prüfen lassen, ob Bewohnerparkplätze ausgewiesen werden können“, erklären Juliana Conti und Marc Vanderfuhr, die für die SPD in den Wahlkreisen Obererft/Meertal und Dreikönigenviertel/Pomona für den Stadtrat kandidieren.

Conti und Vanderfuhr weisen darauf hin, dass es in mehreren Städten bereits unterschiedliche Bewohnerparkgebiete mit unterschiedlichen Berechtigungen gibt. Große Hoffnung setzt die SPD weiterhin in den Ausbau von Bussen und Bahnen und in günstigere Ticketpreise. „Die Situation wird sich langfristig nur verbessern, wenn mehr Neusser auf Bus, Bahn und Fahrrad umsteigen und ihr Auto häufiger stehen lassen“, so Handel weiter.