SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil in Neuss „Herr Klingbeil, sind Sie der Hansi Flick der SPD?“

Mit Deppendorf im Zwiegespräch ging es im Parforceritt durch die aktuelle Innen- und Außenpolitik. Verliert die Ampel durch zu viel Streit an Vertrauen? Nein, sagt Klingbeil und schiebt ein Plädoyer für den konstruktiven Streit nach. Nichts anderes würden sicher auch die Unternehmer im Saal von ihren Leuten erwarten in einer Zeit in der der Krieg Putins gegen die Ukraine so vieles auf den Kopf gestellt habe. Eine kleine Einschränkung schob Klingbeil dann aber doch noch hinterher: Wenn sich zwei Minister – Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) – wochenlang über ein paar Monate längere Laufzeiten für Atomkraftwerke streiten, dann sei das „nicht okay“. Generell mahnte der SPD-Chef, in der öffentlichen und medialen Diskussion eine „Übermoralisierung“ zu vermeiden. Es sei etwa geradezu absurd, wenn darüber diskutiert werde, ob der deutsche Bundeskanzler in der aktuellen Lage noch zu Gesprächen nach China reisen dürfe. „Wir verzwergen unser Land“, warnte Klingbeil. Es sei ein Irrglaube, dass Deutschland von heute auf morgen auf Kontakte zu China verzichten könne. Richtig sei, dass sich Fehler, die zu einer Abhängigkeit von russischem Gas geführt hätten, nicht wiederholen sollten. Für Rohstoffe wie etwa Lithium gebe es auch andere Lieferanten als China, im konkreten Fall zum Beispiel Kanada – „allerdings zu höheren Preisen, weil dort natürlich die Produktionsstandards stimmen.“ Aus „sicherheitsrelevanten Bereichen“ wie der digitalen Infrastruktur oder bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz in Deutschland müsse China draußen bleiben.