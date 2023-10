Politischer Vorstoß in Neuss Kampf gegen den Wohnungsleerstand

Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum kann Wochen in Anspruch nehmen, häufig sogar Monate. Manche finden nie etwas. Die SPD und die Grünen in Neuss wollen dem entgegenwirken – und möchten jetzt einen entsprechenden Vorschlag in den Sozialausschuss einbringen: Neuss soll eine Wohnraumschutzsatzung bekommen. Ziel des Ganzen ist es, einen dauerhafter Leerstand von Wohnungen und Häusern für mehr als sechs Monate zu verhindern. Auch die Vermietung von verfügbarem Wohnraum über Portale wie Airbnb soll eingeschränkt werden.