Sport aus der Kiste in Neuss Ein Geräteraum per Klick

Neuss · Einfach per Smartphone Sportgeräte ausleihen? In Neuss soll das bald mit sogenannten Sportboxen möglich sein. Was das genau ist und wie SPD und Grüne sich das Projekt vorstellen.

17.05.2023, 14:00 Uhr

Im Rhein-Kreis gibt es die Boxen bisher nur in Grevenbroich, unter anderem in Gustorf am Torfstecherweg. Foto: Staniek, Dieter

In Neuss soll es bald Sportboxen „nach dem Vorbild von Grevenbroich“ geben, zumindest, wenn der Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen Erfolg hat. Diese bitten den Sportausschuss darum, die Möglichkeit einer Anschaffung in der nächsten Sitzung am 23. Mai zu prüfen.