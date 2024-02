Kritik an Klimaschutzstrategie der CDU Neuss SPD und Grüne schlagen Einladung der Union aus

Die Union hatte in einem neunseitigen Papier dargestellt, warum sie die Neusser Klimapolitik in weiten Teilen als gescheitert ansieht und eine andere Akzentsetzung gefordert. Es gehe um die Frage der Herangehensweise, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sven Schümann. „Wir brauchen nicht viele Kleinstmaßnahmen, sondern müssen uns auf die dicken Fische konzentrieren.“ Also die Maßnahmen, die den größten Einspareffekt bei Energieverbrauch und CO 2 -Ausstoß versprechen. Welche das sind, legt die CDU nicht schlüssig dar – meinen zumindest SPD und Grüne.