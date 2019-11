Kommunalwahl 2020 in Neuss : SPD stellt sich für die Wahl 2020 auf

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Sascha Karbowiak (l.) und Fraktionschef Arno Jansen (r.) mit den beiden jüngsten Wahlkreis-Kandidaten: Enrico Braun (25) – er tritt in Weckhoven-Ost an – und Gina Jacobs (28), die für den Wahlkreis Grimlinghausen-Nord nominiert wurde. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Auf einer Mitgliederversammlung haben die Sozialdemokraten am Samstag ihre Kandidaten für die 29 Stadtratswahlkreise aufgestellt. Die Reserveliste wird im Frühjahr 2020 verabschiedet. Das Wahlprogramm geht in die Finalisierung.

Von Andreas Buchbauer

Die Ziele für 2020 sind klar, und sie werden mit selbstbewussten Worten formuliert. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Sascha Karbowiak stimmt seine Partei mit einer deutlichen Botschaft und einer Kampfansage auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr – gewählt wird am 13. September – ein: „Ein guter Platz 2 reicht uns im kommenden Jahr nicht, wir wollen mehr.“ Einerseits geht es für die SPD darum, den Chefsessel im Rathaus zu verteidigen. Zugleich soll eine eigene Mehrheit im Stadtrat her, die Zeit der schwarz-grünen Koalition soll beendet werden. Und die SPD-Vollversammlung, die am Samstag rund 100 Teilnehmer in die Wetthalle lockte, ist eine wichtige Etappe dorthin.

Zunächst hat die SPD ihre Kandidaten für die 29 Wahlkreise aufgestellt. Elf Frauen sind darunter, fünf Kandidaten sind unter 30 Jahre alt, mit Blick auf das Personaltableau sind die Genossen zufrieden, es spiegele einen guten Schnitt durch die Gesellschaft. Kampfkandidaturen gab es nicht, die Genossen demonstrieren Geschlossenheit. Die jüngsten Kandidaten sind Soziologie-Doktorandin Gina Jacobs (28), die im Wahlkreis Grimlinghausen-Nord antritt, und Enrico Braun (25, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen), der sich im Wahlkreis Weckhoven-Ost durchsetzen möchte. Er war 2018/19 Schützenkönig in Reuschenberg.

Info Kurs auf die Kommunalwahl 2020 Bürgermeister Reiner Breuer soll am 26. Februar (Aschermittwoch) zur Wiederwahl nominiert werden. Personal Die Reserveliste soll ebenso wie das Wahlprogramm im Frühjahr 2020 verabschiedet werden.

SPD-Fraktionschef Arno Jansen ist zuversichtlich, dass das Kandidaten-Team die Wähler bei der Kommunalwahl 2020 überzeugt. Bürgermeister Reiner Breuer sprach sogar vom „stärksten Team der Neusser SPD“, das er je gesehen habe. Das kommt an im Saal und soll Rückenwind für den Wahlkampf geben.

Die 29 Kandidaten wollen in ihren Wahlkreisen ab sofort für sich und ihre Ziele werben. Man kann also getrost vom Wahlkampf-Startschuss sprechen, auch wenn die SPD ihre Reserveliste erst im Frühjahr 2020 aufstellt. Dann soll auch das Wahlprogramm verabschiedet werden, an dessen Feinschliff gerade gearbeitet wird. Auch darum ging es bei der Mitgliederversammlung in der Wetthalle. Die Grundfesten des Wahlprogramms wurden in den vergangenen Monaten bereits in Arbeitskreisen vorbereitet. Nun steht die Detailarbeit an.