SPD Neuss Ortsvereine halten an der Doppelspitze fest

Der Wahlmarathon in den Ortsvereinen wird am 30. März in Holzheim fortgesetzt, danach folgen im April die Parteigliederungen „Nordstadt“ und „Süd-West“ bevor am 19. Juni auch der OV Stadtmitte wählt. Eröffnet wurde der Reigen vom Orstverein Rosellen, der schon am Montag seine eigene, erst 2021 etablierte Doppelspitze bestätigt hat.