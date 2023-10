Neusser Stadthalle SPD forciert kurzfristige Maßnahmen gegen Drogenszene

In weiten Teilen der Politik herrscht Einigkeit darüber, dass die Drogenproblematik rund um die Stadthalle möglichst schnell angegangen werden muss.Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem zuletzt die CDU einen Katalog mit einer Reihe möglicher Akutmaßnahmen vorgelegt hatte, bringt auch die SPD einen Antrag im kommenden Haupt- und Sicherheitsausschuss zu dem Thema ein. „Unserer Ansicht nach hat sich die Situation im Umfeld von Stadthalle und Stadtgarten in der vergangenen Zeit weiter verschärft“, heißt es in der Begründung, die sich auch auf Schilderungen von Anwohnerinnen und Anwohnern stützt, in denen von einer regelrechten „Duldung“ der Zustände durch die Polizei und einer größer werdenden Ansammlung von Menschen auf dem Stadthallen-Parkplatz die Rede ist. Auch die Umsatzeinbußen des Dorint-Hotels, die auf die verschärfte Lage zurückzuführen sind, befeuerten die laut SPD „nicht tolerierbaren Zustände“.