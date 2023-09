SPD Neuss-Nordstadt SPD informiert über Haltepunkt der Regiobahn

Die SPD setzt am Mittwoch, 20. September, ihre Veranstaltungsreihe in der Nordstadt fort. Alle Interessierten sind ab 19 Uhr in das Kardinal-Bea-Haus, Furtherhofstraße 25, eingeladen. „Wir möchten gemeinsam mit unserem Bürgermeister Reiner Breuer und möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern an Verbesserungen für die Nordstadt arbeiten“, erklären die SPD-Vorsitzenden Rosemarie Franken-Weyers und Heinrich Thiel. Reiner Breuer kündigt an, kurz zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen. Neben dem Sachstand zum Regiobahn-Haltepunkt Morgensternsheide und dem weiteren Vorgehen mit dem mittlerweile geräumten Schrottplatz geht es auch um Bauprojekte auf der Furth. „Welche weiteren Themen diskutiert werden, entscheiden dann die Bürgerinnen und Bürger“, sagen die SPD-Vorsitzenden. Sie konnten auch den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Sascha Karbowiak, für den Abend gewinnen, der auch bei Fragen zur Stadtpolitik insgesamt Rede und Antwort stehen kann. Etwas Eigenwerbung muss aber auch sein. So stellt die SPD ihren Gästen ihre Wahlkreisbetreuer für die Nordstadt vor.