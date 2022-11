Politik in Neuss : SPD gründet neue Arbeitsgemeinschaft 60plus

Das Foto zeigt (v.l.): Brigitte Frübing (Beisitzerin), Hartmut Rohmer (Vorsitzender), Gerhard Hosenberg (Schriftführer), Peter Ott (stellvertretender Vorsitzender), Gisela Hohlmann (stellvertretende Bürgermeisterin), Sascha Karbowiak (Vorsitzender SPD Neuss) und Rosi Jost (Beisitzerin). Foto: SPD Neuss

Neuss Die Belange älterer Menschen in Neuss sollen besser in die politische Diskussion gebracht werden. Dabei hat die SPD auch schon konkrete Themen ausgemacht. Welche das sind und was geplant ist.

Die Neusser SPD Neuss hat die „Arbeitsgemeinschaft 60 plus“ gegründet. Sie ist eine Ergänzung zu der bisherigen „Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen” (AsF) und den Jusos, in der alle SPD-Mitglieder unter 35 Jahren organisiert sind. Das teilt die Partei mit. „Wir haben in der SPD Neuss viele erfahrene Mitglieder, die sich durch die neue Arbeitsgemeinschaft auch bei politischen Diskussionen für die Belange von älteren Menschen einsetzen wollen“, erklärt der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak.

Zum ersten Vorsitzenden der neuen Arbeitsgemeinschaft wurde der ehemalige Stadtverordnete Hartmut Rohmer (78) gewählt. Zu seinem Stellvertreter wählten die Mitglieder den ehemaligen Stadtverordneten Peter Ott (70). Komplettiert wird der Vorstand durch den Schriftführer Gerhard Hosenberg und die beiden Beisitzerinnen Rosi Jost und Brigitte Frübing. Nach der erfolgten Gründung wurden auch schon erste mögliche Themen besprochen, mit denen sich die neue Arbeitsgemeinschaft auseinandersetzen möchte.

So soll sich unter anderem mit dem aktuell im Stadtrat kurz vor der Verabschiedung stehenden Mobilitätsentwicklungskonzept beschäftigt werden. „Denn ältere Menschen haben ein anderes Mobilitätsverhalten als jüngere Menschen“, erklärt Hartmut Rohmer.

Außerdem soll sich in der neuen „Arbeitsgemeinschaft 60plus“ auch intensiv mit dem Thema Altersarmut und den aktuellen Initiativen der SPD-geführten Bundesregierung wie beispielsweise der großen Wohngeldreform beschäftigt werden. „Und natürlich möchten wir auch den Dialog mit Vereinen und Verbänden suchen“, erklären Hartmut Rohmer und Peter Ott abschließend in der gemeinsamen Mitteilung.

(NGZ)