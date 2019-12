Reaktionen aus Neuss : Neusser SPD ist zufrieden mit neuer Doppelspitze

Neuss Die SPD-Spitze in Neuss verspricht sich nach dem Mitgliederentscheid zum Parteivorsitz frischen Wind in Berlin. Nun gelte es, dringliche Themen anzugehen.

„Die Entscheidung der Mitglieder der SPD für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans freut mich, weil sie Bewegung in die Große Koalition und in die SPD auf Bundesebene bringen wird“, erklärt Bürgermeister Reiner Breuer. „Ich kenne ,NoWaBo’ insbesondere aus meiner dreijährigen Zeit als Neusser Landtagsabgeodneter und schätze ihn als Fachmann und Menschen, der ein Ohr für die Probleme der Bürger und die Belange der Kommunen hat.“ Norbert Walter-Borjans war von 2010 bis 2017 NRW-Finanzminister.

Auch der Neusser SPD-Stadtverbandsvorsitzende Sascha Karbowiak begrüßt das Ergebnis des Mitgliederentscheids. „Es zeigt auch, dass in der SPD eine große Unzufriedenheit über die Zusammenarbeit mit der Union in der Großen Koalition herrscht. Da müssen jetzt Nachverhandlungen her, insbesondere mit Blick auf so große Themen wie den Klimaschutz“, sagt Karbowiak. Sei die Union nicht zu Nachbesserungen bereit, dann sei es „für die Große Koalition kurz vor Mitternacht“.