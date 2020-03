Bezirkssportanlage in Neuss : Antrag gegen „Unisex“-Umkleiden

Bezirkssportanlage in Neuss

Neuss Als „angespannt“ bezeichnet die Neusser SPD die Situation auf der Bezirkssportanlage in Rosellen – zumindest, wenn es um die Umkleide-Möglichkeiten geht. Die Partei sieht Handlungsbedarf.

Das Problem: Auf der Bezirkssportanlage in Rosellen stehen lediglich zwei Umkleiden zu Verfügung. Diese sind laut SPD bei der engen Trainings- und Spielbelegung stark frequentiert. „Viele Frauen und Mädchen sind auf der Anlage aktiv und benötigen einen eigenen Umkleide- und Duschbereich“, heißt es in einem Antrag, der eigentlich im Bezirksausschuss Rosellen hätte bearbeitet werden sollen, bevor dieser wegen der Corona-Krise abgesagt wurde.

Als erfolgreiche Beispiele von Frauen-Sportlerinnen, die die Kabinen benutzen, werden die Fußballerinnen in der Landesliga sowie die Leichtathletinnen genannt. „Es ist nicht zumutbar, nur eine Unisex-Umkleide vorzuhalten. Schon gar nicht, wenn Jung und Alt unterschiedlichen Geschlechts sich gemeinsam Umziehen und Duschen müssen“, schreibt die SPD. Eigene Damen- und Mädchenumkleiden seien zudem „ein wichtiges Mittel zur Prävention von sexuellen und körperlichen Übergriffen und Belästigungen“. Zusätzlich sei es sinnvoll, die Umkleiden am alten Groß-Tennenplatz wieder so herzustellen, dass sie zumindest als Ausweichmöglichkeit nutzbar sind.