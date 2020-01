Neuss diskutiert Parkplatznot : SPD drängt „Lukas“ zum Bau eines Parkhauses

Neuss Das Krankenhaus ist nach der Fusion in finanzieller Misere. Der Beteiligungsausschuss diskutiert in geheimer Sondersitzung das weitere Vorgehen.

Das Rheinland-Klinikum ist wirtschaftlich unter Druck. Schon im Jahr seiner Gründung durch Fusion der kommunalen Krankenhäuser im Rhein-Kreis hat das Unternehmen angesichts eines in dieser Größenordnung nicht erwarteten Defizits seine Kreditlinie bei der Sparkasse vorsorglich auf 15 Millionen Euro erweitert. Hintergründe dazu sollen am Donnerstag, 16. Januar, im Beteiligungsausschuss der Stadt dargelegt und diskutiert werden. Der tritt um 17 Uhr zu einer nicht-öffentlichen Sitzung zusammen, die nur einen Tagesordnungspunkt hat: die Kliniken.

So soll der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 30. Januar – der Rat könnte das schon am Tag darauf bestätigen – die Verwaltung beauftragen, gemeinsam mit dem Rheinland-Klinikum und der ebenfalls an der Preußenstraße ansässigen Medicoreha konkrete Planungen zum Bau eines Parkhauses oder einer Tiefgarage aufzunehmen. Spätetstens zur letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause (4. Juli) soll über die Ergebnisse informiert werden. „Die Anwohner beklagen seit vielen Jahren die Parkprobleme rund um das Krankenhaus“, erklärt der Stadtverordnete Sascha Karbowiak (SPD) Anlass und Ziel. „Wir möchten endlich eine dauerhafte Lösung erreichen.“ Zum Hintergrund: Die Rede ist von einem Parkhaus mit mindestens 300 Stellplätzen und einem Investitionsvolumen von bis zu drei Millionen Euro.