Politischer Aschermittwoch mit Kandidaten-Nominierung : „Neuss-SPD“ - Abgrenzen mit eigener Identität

Neuss bewegen: Der Slogan, den Reiner Breuer (r.) seiner Bürgermeister-Wahlkampagne 2015 gab, soll auch das Motto für 2020 sein. Foto: L. Berns

Neuss Die SPD in Bund und Land schwächelt. Das treibt auch die Partei in Neuss um, die am Aschermittwoch Reiner Breuer als Bürgermeisterkandidat nominieren wird und ihr eigenes Profil betonen will.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Sozialdemokratische Partei auf 14 Prozent. Diese Annahme teilen aktuell die Experten der Forschungsgruppe Wahlen und des Forsa-Instituts während das Allensbach-Institut für Demoskopie der SPD in seiner jüngsten Umfrage auch nicht mehr als 14,5 Prozent zutraut. Aus Sicht der Parteibasis in Neuss und im Rhein-Kreis sind das sieben Monate vor der Kommunalwahl wenig ermutigende Zahlen.

Denn der Kampf um das Rathaus wird zwar vor Ort entschieden, doch der allgemeine Trend einer Partei lässt sich nie ausblenden. Abgrenzung gegenüber der schwächelnden Bundes- und der Landespartei, die in den Umfragen zuletzt bei 20 Prozent dümpelte, scheint ein Gebot der Stunde. Doch, wie weit soll und darf man gehen?

„Ich wäre froh, wenn die Bundes-SPD die gleiche Schlagkraft hätte wie die Partei vor Ort“, gibt der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer offen zu. Er strebt eine zweite Amtszeit an und soll beim politischen Aschermittwoch (26.) in den ehemaligen Frachthallen des „Gare du Neuss“ offiziell als Bürgermeisterkandidat seiner Partei nominiert werden. Die will der seit zwei Jahren amtierende Vorsitzende Sascha Karbowiak als moderne Großstadtpartei präsentieren. Die Situation sei im Moment nicht einfach, sagt Karbowiak, doch „wir verstecken uns als SPD auch nicht.“ Sein Rezept: Statt Abgrenzung die Betonung einer eigenen Identität. Dafür wurde die Formel von der „Neuss-SPD“ geprägt. Und in der nun zu führenden Kampagne setzt Karbowiak auf ein klares Prinzip: „Es geht darum zu zeigen, dass die SPD eine gute und bürgernahe Politik macht.“

Andere „Frontmänner“ der Partei im Rhein-Kreis halten es ähnlich. „Im Kommunalwahlkampf werden wir selbstverständlich Farbe bekennen. Es geht nicht um die SPD in Bund oder Land, sondern um die SPD in unserer Stadt. Da sind wir erfolgreich und brauchen uns nicht zu verstecken“, sagt der in Grevenbroich lebende Kreisvorsitzende Daniel Rinkert. Und der Landratskandidat Andreas Behncke ergänzt: „Mein Wahlplakat wird selbstverständlich das SPD-Logo zeigen. Sie ist meine Partei, daher wird die SPD auch eine Rolle in meinem Wahlkampf und auf meinem Plakat spielen.“ Wie groß das Parteilogo abgedruckt werden wird, vermag Behncke allerdings noch nicht zu sagen.

Erik Lierenfeld, der in Dormagen ein zweites Mal zum Bürgermeister gewählt werden will, stellt klar: „Die Plakatmotive stehen noch nicht fest. Aber ich gehe davon aus, dass auf meinem Plakat auch das SPD-Logo drauf ist. Warum sollte ich das verstecken? Auch wenn die Bürgermeisterwahl eine Persönlichkeitswahl ist, soll auch meine Partei, die SPD, darauf zu finden sein.“

Persönlichkeitswahl ist auch für die SPD in Neuss ein wichtiges Stichwort. Sie setzt voll auf die guten Zustimmungswerte für „ihren“ Bürgermeister und macht aus ihrem Nominierungsparteitag am Aschermittwoch die „Breuer-Show“. Ihm alleine wird die Bühne gehören, kein anderer Tagesordnung von seiner Nominierung ablenken. Eine moderne Veranstaltung kündigt Karbowiak an, der das traditionelle Fischessen mit Kartoffelsalat von den SPD-Frauen gestrichen und die Parteiversammlung erstmals für eingeladene Unterstützer geöffnet hat. Ein Gegenkandidat zu Breuer scheint undenkbar, per Akklamation aber wird er nicht nominiert werden dürfen. Karbowiak: „Die geheime Wahl ist vorgeschrieben.“

Breuer sieht die Partei in Neuss gut aufgestellt und zeigt sich überzeugt, dass die Bürger am Wahltag zwischen den politischen Ebenen der Partei unterscheiden werden. Wörtlich sagt er: „Ich wurde ja auch 2015 nicht gewählt, weil ich in der SPD bin – sondern obwohl.“

(-nau/cw/wilp)