Nach Sprengung in Neuss Sparkasse soll wiedereröffnet werden

Nach der Automatensprengung in der Nacht zu Montag in der Sparkassen-Filiale am Berliner Platz laufen die Arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren. Oberstes Ziel der Verantwortlichen ist es nämlich, den Standort so schnell wie möglich wieder zu reaktivieren. Wie lange das dauern wird, ist zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch völlig offen. Neben den bekanntlich langen Lieferzeiten für die benötigte Technik müssen auch noch Details zum Sicherheitskonzept geklärt werden. Wichtig sei, so Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser, „vor die Tat zu kommen“ – also den Standort so zu sichern, dass er möglichst unattraktiv für Automatensprenger wird.