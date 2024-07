Modernisierung abgeschlossen Sparkasse in Neuss-Weckhoven wiedereröffnet

Was in vier Wochen alles geleistet werden kann, konnte man am Dienstag bei der Wiedereröffnung der Sparkassenfiliale in Weckhoven sehen. Am 10. Juni hatten die Umbaumaßnahmen begonnen und sie konnten pünktlich in nur vier Wochen erledigt werden. Durch dieses Engagement kann der Kundenservice verbessert werden, es führt zu Energieeinsparungen und die Geldautomaten wurden vor Sprengungen geschützt. Die wichtigste Botschaft für die Kundinnen und Kunden ist aber: Die Sparkasse hat in den Standort Weckhoven investiert und deshalb ist seine Zukunft gesichert.